закрыть
8 августа 2020, суббота, 16:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Велосипедисты с национальными флагами выехали в центр Пружан

  • 8.08.2020, 15:12
  • 3,022
Видеофакт: Велосипедисты с национальными флагами выехали в центр Пружан

Жители регионов поддержали героев Флешмоба солидарности в Минске.

Вчера по всей Беларуси прошел Флешмоб солидарности со звукорежиссерами Владиславом Соколовским и Кириллом Галановым, которые совершили реальный подвиг, включив песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере в Минске.

Настоящими героями Флешмоба солидарности в Минске стали велосипедисты.

Минским велосипедистам передают слова поддержки из Пружан, сообщает телеграм-канал «Баста!».


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель