Видеофакт: Велосипедисты с национальными флагами выехали в центр Пружан 8.08.2020, 15:12

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Жители регионов поддержали героев Флешмоба солидарности в Минске.

Вчера по всей Беларуси прошел Флешмоб солидарности со звукорежиссерами Владиславом Соколовским и Кириллом Галановым, которые совершили реальный подвиг, включив песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере в Минске.

Настоящими героями Флешмоба солидарности в Минске стали велосипедисты.

Минским велосипедистам передают слова поддержки из Пружан, сообщает телеграм-канал «Баста!».