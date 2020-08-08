Умер самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман 8.08.2020, 15:28

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Причиной названа коронавирусная инфекция.

Умер самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман (Чесноков). Об этом сообщает сайт крупнейшего монастыря РПЦ Троице-Сергиевой Лавры, в которой он служил. Причиной смерти 79-летнего священника названа коронавирусная инфекция, сообщает svoboda.org.

Герман находился в тяжелом состоянии уже в мае, передавали РИА "Новости". Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За период пандемии в лавре умерли от коронавируса пять архимандритов, три игумена, иеромонах и два иеродиакона. О смертях среди монашествующих без сана не сообщалось, отмечает издание "Ахилла".

Герман родился в 1941 году в Краснодарском крае, в 1973 году окончил Московскую духовную семинарию и поступил в братство Троице-Сергиевой лавры. Через три года был пострижен монахом, рукоположен в священники будущим предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Владимиром (Сабоданом). С 1998 года был настоятелем будущего Воскресенского подворья Лавры, в 2019 году стал почетным настоятелем этой церкви.

Архимандрит Герман был широко известен в православном мире как единственный официальный экзорцист РПЦ. Он регулярно проводил обряд отчитки — фактически, изгнания бесов. Даже в церкви к этому обряду имеется неоднозначное отношение, отмечает сайт "Правмир". Однако к священнику регулярно приезжали за отчиткой православные со всего мира, он делал это с разрешения церковных властей, будучи благославленным на это еще позапрошлым предстоятелем РПЦ патриархом Пименом.