Лимит времени у лукашистов исчерпан 10 Вадим Кабанчук

8.08.2020, 15:30

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Вадим Кабанчук

«Боинг» на Катар всех не вывезет.

10 августа 2020 войдет в историю Беларуси как дата, после которой изменится наша страна. Важнейший фактор перемен - легитимность воли народа-суверена. Всем чиновникам, военнослужащим и сотрудникам милиции предупреждение: перед тем, как исполнять любой приказ или распоряжение, необходимо понимать, что вами пытается манипулировать небольшая группа людей, незаконно удерживающая властные функции, утратившая внутреннюю и внешнюю легитимность.

Последствия выполнения незаконных приказов и распоряжений не заставят себя ждать, по этим делам не будет срока давности, неотвратимость наказания неизбежна.

После восстановления прав народа-суверена на управление страной будет создан люстрационный орган, который даст правовую оценку каждому участнику данных событий. В новых спецслужбах Беларуси будет создан отдел по поиску и задержанию разбежавшихся лукашистов, где бы они ни находились. За международными ордерами на арест дело не заржавеет. Это будет делом чести для многих офицеров - аналог работы «Моссада» по нацистам.

«Боинг» на Катар всех не вывезет, наиболее ретивые служаки режима рискуют столкнутся с народным гневом до официального суда. За 26 лет беспредела первым придется ответить винтикам системы, прочувствуете на собственной шкуре, что такое быть вне закона.

Лимит времени у лукашистов исчерпан, все в этом мире конечно, за все придется ответить.

Доброволец, волонтер Вадим Кабанчук, специально для Charter97.org