Ученые нашли в Китае затерянный город с древней пирамидой 2 8.08.2020, 16:01

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Это настоящая сенсация.

Археологи в Китае, на севере провинции Шэньси, раскопали ранее неизвестный науке город Симао, который обладал не только мощнейшими крепостными стенами, но и огромной пирамидой, построенной в одно время с Великой пирамидой в Египте, сообщает National Geographic (перевод - apostrophe.ua).

Много лет руины этого города считали частью Великой китайской стены. И только проведенные в последние годы раскопки доказали, что это был отдельно стоявший город, причем очень мощный. Углеродное датирование определило, что Симао был построен около 4300 лет назад.

Пирамида практически является ровесницей города, то есть она была построена в одно время с Великой пирамидой в Гизе, но была вдвое ниже. Ее предназначение было совершенно иным. Этот город был построен на холмах над рекой Тувэй. В данном регионе тысячелетиями шли кровавые войны. Поэтому город был мощно укреплен.

Пирамида, по мнению ученых, была одним из элементов обороны. Ее возвели на самом высоком из холмов, она насчитывала 20 ярусов и была хорошо видна из любой точки города. Верхний ярус был обустроен для проживания, причем им, вероятно, пользовалась только элита.

Верхний ярус включал в себя роскошный комплекс площадью около 81 тысячи кв. м. с собственным резервуаром для воды, ремесленными мастерскими и храмами. Исследователи считают, что постоянно там никто не проживал. Но во времена войн на верхний ярус поднималась элита, чтобы обезопасить себя от врага.

От пирамиды Симао по городу во все стороны расходились километры различных стен, формируя мощную оборонительную линию. Ученые подсчитали, что только на строительство этих внутренних городских стен потребовалось 125 тысяч кубометров камня. Это сопоставимо с совокупным объемом 50-ти олимпийских плавательных бассейнов.

Как люди неолита сумели решить непростую задачу строительства, пока остается загадкой. По оценкам археологов, в городе проживало от 10 до 20 тысяч человек. При этом город был огромным по своим временам. Подсчитано, что общая протяженность крепостных стен превышала 10 км.

В городе имелось большое святилище, украшенное фресками и нефритовыми артефактами. Археологи обнаружили 70 потрясающих рельефных скульптур из камня.