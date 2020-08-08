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«Нестандартные решения ставят Сашу в тупик, и он совершает ошибки»

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  • 8.08.2020, 16:06
  • 4,313
«Нестандартные решения ставят Сашу в тупик, и он совершает ошибки»

Главное, день за днем работу усиливать, расширять направления и действия.

- Вода и камень точит - поговорка такая есть, - пишет читатель телеграм-канала «Баста». - Здесь главное - делать всё не переставая, день за днём, день за днём. По нарастающей работу усиливать, расширять направления и действия.

И творческий подход! Творческий подход!

Об этом я уже многократно писал, притом ещё с начала предвыборных "баталий".

Креатив, нестандартные решения ставят Сашу и его опричников в тупик, они не знают, как реагировать в этом случае, не умеют и не могут так мыслить, и потому делают ещё больше ошибок.

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