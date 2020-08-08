Российский Минфин просчитался на 200% 1 8.08.2020, 16:16

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В бюджете РФ потеряли 100 миллиардов нефтегазовых рублей.

Минфин России начал допускать «странные» и плохо объяснимые ошибки в данных по нефтегазовым доходам бюджета, пишет finanz.ru на обзор аналитиков Райффайзенбанка.

Минфин ежемесячно оценивает не только фактический уровень поступлений, но и базовый - условную сумму, которую бюджет собрал бы, если бы нефть стоила 42,4 доллара за баррель (цена бюджетного правила).

Если доходы больше этой планки, деньги направляются на скупку валюты для пополнения ФНБ. Если же меньше - Минфин РФ продает доллары, евро и фунты из фонда, поддерживая рубль и наполняя бюджет.

Ведомство публикует свой прогноз предстоящих нефтегазовых доходов в первую неделю каждого месяца. А затем - корректирует ее по фактически поступившей сумме. В результате определяется, сколько валюты государство продаст или купит на рынке.

Начиная с мая 2020 года - первого месяца сделки ОПЕК+ - объем таких корректировок начал резко расти.

За последние два года, что действует бюджетное правило, Минфин обычно «ошибался» на 5-7%, в единичных случаях ошибка достигала 20%. Но в мае-2020 Минфин «просчитался» на 31%, в июне - на 53%, а в июле - на 194%, то есть почти в 3 раза. Изначально ведомство прогнозировало недополучение 47,8 млрд рублей. Но по факту выпадающие доходы оказались на 92,7 млрд рублей больше.

Масштаб корректировки Минфина РФ - «беспрецедентный» и трудно объяснимый, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Ошибки случались и раньше, в том числе двузначные, но они всегда имели разное направление: если в один месяц Минфин недооценивал доходы, то в другой - переоценивал. И общая оценка была сбалансированной.

«Но в последние три месяца фактические поступления нефтегазовых доходов систематически оказываются меньше предварительных оценок Минфина, причем ошибка растет», - констатирует Мурашов.

«Возможно, эффективные цены на газ и нефтепродукты (как и объем добычи/экспорта физических объемов этих товаров) даже в Минфин поступают с задержкой и/или сильно уточняются со временем», - предполагает он, добавляя, что это не объясняет столь масштабной последней корректировки.

«Еще одной причиной могут выступать особенности бюджетного учета поступающих средств: возможно, часть платежей, которые должны были быть учтены в данном месяце, были формально зачислены в следующий месяц. Из-за этого могли возникнуть расхождения формулы и фактических поступлений», - отмечает эксперт.

Полные данные данные Минфину по бюджету пока доступны за первую половину года. Согласно статистике, в июне сборы сырьевых налогов рухнули в 3 раза - 224,3 млрд рублей против 701 млрд в тот же месяц год назад.