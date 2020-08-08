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Криштиану Роналду установил феноменальное достижение в Лиге чемпионов

  • 8.08.2020, 16:30
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Криштиану Роналду установил феноменальное достижение в Лиге чемпионов

Знаменитый футболист продолжает покорять новые рекорды.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона" и установил ряд новых достижений.

Португальский форвард побил рекорд "Ювентуса" по голам за один сезон, который продержался 95 лет, сообщает unian.net. На счету португальца в этом сезоне 37 голов за туринский клуб во всех турнирах.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1925/26, когда Ференц Хирцер забил 35 голов.

Также теперь на счету Роналду 67 забитых мячей в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщает SportsCenter в Twitter, это столько же, сколько у двух ближайших преследователей португальца (Лионеля Месси и Томаса Мюллера) вместе взятых. У Месси - 46 голов в плей-офф.

Интересно, что Роналду забил все семь голов "Ювентуса" в двух последних розыгрышах плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, по данным Squawka Football, Роналду - первый игрок в истории Лиги чемпионов, который забил больше десяти голов в турнире за три разных клуба. 10 раз португалец забил за "Ювентус", 15 - за "Манчестер Юнайтед" и 105 - за "Реал".


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