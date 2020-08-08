Музыкант Алексей Гросс: Я вижу радость и надежду у людей 8.08.2020, 16:41

Алексей Гросс

Фото: belta

Нас — большинство и это очень вдохновляет.

Музыкант Алексей Гросс в Беларуси стал особо популярен, когда получил Гран-при в музыкальном конкурсе "Славянский базар-2016". Тысячи поклонниц, сюжеты на госканалах, а сейчас – он поддерживает перемены в Беларуси.

«Настоящее время» поговорили об этом с Алексеем Гроссом.

– Я вспомнил дальних знакомых, с которыми раньше встречался, общался, появились новые люди, которые разделяют ту же позицию, новые знакомства. Я артист, моя задача – писать. Творчество – это мои переживания внутренние. Не то чтобы это коммерческая или некоммерческая история – это просто хочется, по наитию. Ты делаешь так, как ты чувствуешь. Если это вызывает резонанс – клево. Тебя зовут на площадку, мне кажется, не потому, что ты там чей-то [протеже], а потому, что у тебя клевый материал. Так должно быть. Мы пишем аранжировки, я занимаюсь вокалом – вот сейчас пошел в школу преподавать вокал. Мы пишем песни.

Я хотел раньше уехать из страны – было очень много мыслей, наверное, месяца три. Есть родственники в Польше, есть хорошие друзья, знакомые в Москве, в Питере, в Америке. Но здесь столько друзей и знакомых. И благодаря всему, что здесь происходит, я понимаю, что я не в меньшинстве, я понимаю, что это не я иностранец в этой стране, я понимаю, что я хочу жить и развиваться в этой стране, я люблю эту страну. Горжусь тем, что я белорус. Все, что здесь происходит, очень вдохновляет. Я вижу радость и надежду у людей.