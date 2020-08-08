«Помните, что после выборов вам волей-неволей придется общаться с людьми» 8 8.08.2020, 17:01

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Фото: Reuters

Разговор с фальсификаторами с участка №48, которые сегодня стали «знаменитыми».

Фальсификаторам с участка №48 в гимназии №39 Минска, которые сегодня стали знаменитыми благодаря слитой аудиозаписи, где они тренировались считать голоса, позвонили и предупредили о последствиях фальсификаций.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

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