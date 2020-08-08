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Liga.net: Лукашенко уже с треском проиграл

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  • 8.08.2020, 17:40
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Liga.net: Лукашенко уже с треском проиграл
Фото: «Наша Ніва»

«Саша 3%» - полный банкрот.

В это воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся президентские выборы. В предвыборную неделю практически ежедневно по всей стране проходят многотысячные протесты.

Что происходит в Беларуси, кто противостоит правителю и что будет дальше – рассказывает liga.net.

После отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты банкира Виктора Бабарико и директора парка высоких технологий Валерия Цепкало, в ряде городов Беларуси начались массовые акции протеста. Протесты продолжаются по сей день.

14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты четырех человек, не считая Лукашенко.

Одна из кандидатов - Светлана Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского. В поддержку Тихановской выступили Цепкало и Бабарикo. Митинги Тихановской собирают десятки тысяч человек в разных городах Беларуси.

В интервью «Медузе» Тихановская заявила, если она победит на выборах, то первым делом освободит всех политзаключенных, создаст условия и проведет честные выборы с участием своего мужа, Бабарико и Цепкало.

Предвыборная кампания в Беларуси в этом году уникальна по нескольким причинам, говорит в комментарии эксперт центра "Новая Европа" Анна Медведева. По ее мнению, белорусское общество устало от несменяемости власти Лукашенко, плохой экономической ситуации. "Немало белорусов готовы принять участие в масштабных протестных акциях, которые пройдут после 9 августа", - говорит Медведева. Еще одной уникальностью этих выборов, по ее словам, стала децентрализация протеста и поддержка митингов в регионах.

По мнению Медведевой, "с официальной победы Лукашенко все только начинается". Медведева считает, что после 9 августа белорусы выйдут на улицы и, вероятно, к статус-кво белорусское общество уже не вернется.

"Лукашенко уже проиграл с треском. Народ вышел на улицы, народ требует его отставки, народ требует смены власти, народ поддерживает Светлану Тихановскую. Единственного кандидата, который действительно является не фейковым", - заявил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" и экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников. По мнению эксперта, Лукашенко будет "цепляться за власть и фальсифицировать выборы": "Сегодня он обращается к единственной группе, которая, как он рассчитывает, может обеспечить ему победу - к силовикам".

Последствия происходящего для внутренней и внешней политики Беларуси будут очень серьезные, считает Санников, поскольку Лукашенко уже не сможет управлять государством: "Он может попытаться усилить репрессии, но он банкрот не только в политическом и моральном плане, но и в экономическом, что страшнее". Украина же, по мнению Санникова, должна выстраивать отношения с Беларусью, ориентируясь на белорусское общество, а не на репрессивную власть.


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