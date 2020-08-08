В Бейруте тысячи человек вышли на антиправительственный протест 8.08.2020, 17:52

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Иллюстрационное фото

На акции раздавались такие лозунги «Народ хочет свержения режима» и «Убирайтесь».

Тысячи человек собрались в субботу, 8 августа, на площади в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту 4 августа. Собравшиеся также осудили политические элиты, на которые они возложили ответственность за произошедшее. Как пишет dw.com, по данным информационного агентства Reuters, акция собрала около 5000 участников.

Демонстранты пытались снести заграждения, установленные у здания парламента Ливана. Некоторые протестующие бросали камни, раздавались такие лозунги, как "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".

Вечером, 4 августа, в порту Бейрута произошли один за другим два взрыва. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6 тысяч пострадали, сообщило министерство здравоохранения Ливана. В Бейруте на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.