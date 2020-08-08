Как белорусский водитель столкнулся с неординарной ситуацией 8.08.2020, 18:05

1,019

Иллюстрационное фото

История минчанина.

Читатель abw.by столкнулся с неординарной ситуацией: его автомобиль хотели забрать на штрафстоянку, но мужчина успел оплатить штраф за неправильную парковку до того, как машину погрузили на эвакуатор. Однако счет за услуги последнего все равно был выписан. Была ли эвакуация - вот в чем вопрос.

"Фактически у этой организации моего автомобиля не было"

Владимир: "Вышла такая ситуация: на ул. Беды, 38, в Минске оставил машину под знаком "Остановка запрещена". Поставил буквально на 7-8 минут, чтобы отнести документы в офис. До этого сделал два круга, но места так и не нашел, там постоянно проблема с парковкой. Отнес документы, вышел, а машину уже пытались погрузить на эвакуатор, рядом стоял инспектор ГАИ. Он проверил мои документы, выписал постановление по ст.18.22 ч.2, КоАП, с которым я полностью согласился.

Статья 18.22 КоАП. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере одной базовой величины.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, – влекут наложение штрафа в размере двух базовых величин.

Нарушил – отвечай, у меня простой водительский принцип. Но водитель эвакуатора выписал мне также акт приема-передачи имущества с требованием оплатить 63 рубля в течение 10 дней, якобы за эвакуацию, которая так и не случилась, поскольку мой автомобиль и не покидал место незаконной парковки. Естественно, с этим актом я категорически не согласен, ведь как таковой эвакуации и не было, о чем я и оставил замечание в этом акте. Да и как некая организация может передать мне мой же автомобиль по акту, если фактически у этой организации моего автомобиля не было? Посоветуйте, пожалуйста, как дальше действовать, чтобы с меня не взыскали штраф в принудительном порядке".

Вечная проблема

Как считает читатель, его автомобиль не покидал место парковки, а значит фактически эвакуация не состоялась. Тогда за что его обязали выплатить 63 рубля?

В акте приема-передачи имущества говорится о том, что 63 рубля – это стоимость услуг по эвакуации. Но в чем же выражаются услуги? Ответ на этот вопрос содержится в решении Минского городского исполнительного комитета №2915 от 19 сентября 2019 г., которым утверждены тарифы по эвакуации.

Говоря сухим языком документов, единица измерения эвакуации выражается в доставке транспортного средства на охраняемую стоянку. Следовательно, если бы неправильно припаркованный автомобиль был доставлен к месту хранения, то тогда выставление счета в 63 рубля – правомерная мера, как считает Владимир. И в этом есть логика, поскольку места парковки его автомобиль не покидал, кроме того, что машину подняли на эвакуатор и опустили обратно.

Статья 8.10 ПИКоАП. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения. При совершении водителем административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной автомобильной инспекции вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

Уезжал или не уезжал – все равно плати

Редакция связалась с представителем ГУ "Правопорядок - 2002", которым осуществлялась эвакуация, и вот какой комментарий они получили:

"В настоящее время услуга по эвакуации автомобиля не разделена на отдельные составляющие поднять-доставить-опустить автомобиль и отдельные тарифы за эти технологические процедуры не установлены. С того момента, как инспектор ГАИ принял решение о принудительной эвакуации, составил протокол осмотра транспортного средства и вызвал службу эвакуации, эвакуация фактически началась. Тем более как только автомобиль нарушителя подняли на эвакуатор, с этого момента он попадает в нашу зону ответственности.

Да, фактически в рассматриваемом нами случае автомобиль нарушителя не доставлялся к месту хранения на стоянку, поэтому и информации на такой стоянке об этом авто не будет. Но нужно понимать, что мы, как организация, уже понесли расходы по прибытию к месту нарушения, связанные с затратами на топливо, оплатой услуг водителя эвакуатора и прочее.

Как я говорил ранее, есть один тариф, утвержденный Мингорисполкомом, – эвакуация с полной погрузкой за 63 рубля. Другого тарифа, который можно было применить в данном случае, нет. Подобные ситуации случаются часто, поэтому еще несколько лет назад ГАИ высказывалась по поводу разделения тарифа на отдельные технические процедуры с отдельной их стоимостью, но по настоящий момент никаких изменений на этот счет нет".

Представитель государственного учреждения, говоря о предложениях ГАИ, имел в виду документ, адресатом которого является Совет Министров Беларуси. Датирован он 10 июня 2014 года.

"Урегулированию споров между владельцем средства эвакуации и лицом, на которого возложена обязанность возместить затраты, связанные с эвакуацией, на наш взгляд, может частично способствовать определение стоимости каждой технологической процедуры в рамках установленного тарифа на работы по принудительной эвакуации," – мнение ГАИ, с которым сложно не согласиться.

Наш вердикт

Увы, с 2014 года ничего не изменилось. Принятие решения cовмином исключило бы многочисленные споры между автовладельцами и службой эвакуации, а также снизило бы нагрузку на судебную систему, которая рассматривает подобные иски. Получается, что вполне обоснованная логика у обеих сторон присутствует, а разбираться приходится третьей стороне.