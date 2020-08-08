Создан прибор для мгновенного обнаружения COVID-19 2 8.08.2020, 18:28

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Точный результат можно получить через несколько минут.

Американские ученые представили устройство, которое позволит врачам быстро диагностировать коронавирусное заболевание и отслеживать состояние пациента с помощью смартфона. Поверхность детектора покрыта специальным составом, который меняет цвет при контакте с вирусом, пишет lenta.ua.

Первоначально группа исследователей представила устройство, которое распознавало вещества в газообразном состоянии. Миниатюрная — не толще пряди волос — разработка состоит из нескольких проводников и покрыта слоем золота. Встроенный индикатор реагирует на вещества в воздухе и меняет цвет, затем искусственный интеллект анализирует реакцию и позволяет определить соединение.

Команда, возглавляемая Моной Заглул и Яньян Чжао из Школы инженерных и прикладных наук, предположила, что сможет создать детектор для обнаружения Covid-19, если заменит золотое покрытие тем, которое будет реагировать на вирус. Офис коммерциализации технологий Университета Джорджа Вашингтона выделил на развитие этого проекта 50 тысяч долларов.

Новое покрытие содержит белки, специфически связывающиеся с вирусом SARS-CoV-2. При контакте с патогеном они меняют цвет: это можно заметить с помощью камеры смартфона. Разработчики откалибровали датчик так, чтобы обнаружить именно вирус, а не антитела, которые появляются в организме после заражения.

«Это устройство, с которым специалист сможет провести тестирование в своем кабинете или непосредственно на месте оказания медицинской помощи, — рассказала доктор Джин Джордан, один из авторов проекта. — Оно чрезвычайно быстрое: точный результат можно получить через несколько минут. Благодаря ему человек сможет пройти тестирование в больнице, а не отправлять анализы в большую коммерческую лабораторию. Это позволило бы медикам сразу определить, нужен ли пациенту карантин, и в случае обнаружения вируса получить имена его контактов, чтобы проверить и их».