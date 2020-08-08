Хащеватский: Это сумасшедший дом – в небольшой бедной стране иметь 17 резиденций и тратить миллиарды на себя 8 8.08.2020, 18:40

8,147

Саша уже давно оторвался от народа.

Знаменитый белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский одним из первых разглядел в Лукашенко будущего диктатора, пишет журналист «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В 1996 году он снял фильм "Обыкновенный президент" о стремительном становлении авторитарного режима в стране и уничтожении демократических институтов. В фильмах "Площадь" (2007) и "Обыкновенные выборы" (2011) Юрий Хащеватский рассказывал о попытках избавиться от диктатора. Этот разговор записан перед новым испытанием для страны.

– Ваш фильм "Обыкновенные выборы" начинается сценой демонстрации в Минске. Огромная толпа скандирует "Уходи!", призыв обращен к Лукашенко. Все выглядит так, будто он обречен, но эти кадры сняты в декабре 2010 года, после очередных президентских выборов. Можно было тогда представить, что и через 10 лет Лукашенко останется у власти?

– Я большой оптимист в этом смысле. Каждый раз думаю, что вот наконец-то. С течением времени я понял, что необходимо заниматься просветительской работой. И фильм "Обыкновенные выборы" создан только для того, чтобы люди могли понять, что на самом деле происходит. Потому что у нас разрушены связи между людьми. Беларусь – страна небольшая, уютная, но люди плохо знают о том, что происходит по соседству. Разрушены горизонтальные связи – это была целенаправленная политика. Поэтому многие люди ничего не понимали. Например, Виктор Бабарико, когда он только начинал свой путь в кандидаты в президенты, в одном из первых интервью заявил, что наконец-то в Беларуси будут первые честные выборы. Это говорит о том, что даже человек, который решился бросить вызов этой безумной власти, понятия не имел, пока занимался менеджерской деятельностью в банках, что в действительности происходит. И он оказался в тюрьме, к своему, я думаю, удивлению. Он не понимал, с какой машиной сталкивается.

Мы очень часто торопимся, хотим получить результат раньше, чем он созреет. А белорусское общество созревает только сейчас. Возникла ситуация, которой невозможно не восторгаться, романтическая ситуация. Сейчас Светлану Тихановскую сравнивают с Жанной Д'Арк. По всем легендам, в том числе и у Ануя в пьесе "Жаворонок", Жанна не хотела этим заниматься, ее заставили внутренние голоса, а Тихановскую заставила любовь к мужу, любовь к дому. Это простая домохозяйка, которую достало. Она мне говорила: "Все это время я спала, но наконец проснулась". Мы торопимся, а общество должно пойти определенный путь просвещения. Задача интеллигенции – делать все для просвещения людей.

– А задача документалиста – фиксировать все, что сейчас происходит. Вы снимаете продолжение "Обыкновенных выборов", ходили на митинги?

– Я не снимаю сейчас. Я уже в зоне риска, мне за 70. Но снимают мои коллеги, с которыми я договариваюсь, они мне приносят материалы. YouTube очень серьезно изменил документальное кино. Оно основывается на фактах, но факт – не главное. В документальном кино главное – осмысление того, что происходит. Сейчас тысячи людей собирают материал для того, чтобы потом его сложить и проанализировать для истории и понять, что с нами происходило эти 30 лет: 26 лет при Лукашенко и еще 4 года до него. Я пытаюсь идти тем же путем, что и Михаил Ромм в "Обыкновенном фашизме". Факты уже были в хронике, Ромм просто собрал и гениально проанализировал, что происходило с людьми. Документальное кино всегда субъективно. У документального кино есть автор, который пропускает все через себя. Объективными должны быть средства массовой информации, предоставляющие площадку для множества мнений. Но мнения художников будут разные. Поэтому я не собираю факты, а пытаюсь выстроить их в ту картину, которая мне кажется правильной.

– В 1996 году вышел ваш фильм "Обыкновенный президент". Вы более 25 лет наблюдаете Лукашенко. Он сильно изменился за эти годы?

– Очень серьезным образом. Главное, что с ним происходило, начиная с того момента, когда он пришел к власти, – увеличивалось его презрение к людям. Представляете: сельский мальчик без отца. Его, не сомневаюсь, в деревне шпыняли, обзывали, а он вырос и стал еще хуже, чем те его обидчики. Начиная с 1994 года это презрение к людям увеличивалось. Увеличивалась и тяга к колхозной роскоши, к коврам с лебедями. Это сумасшедший дом – в небольшой бедной стране иметь 17 резиденций, тратить миллиарды на самого себя, все эти его "Боинги", "Майбахи", "Теслы", золотые пистолеты, электромобили для Коли, несчастного ребенка. Это выход на уровень потребления, который большинство белорусов даже не хочет иметь. Сумасшедший отрыв от народа.

Да какой он «народный президент», когда он уже вышел за пределы вида гуманоидов, он совершенно другое создание. Он всегда умел лгать, он невероятный лжец, он чемпион галактики по лжи, его ложь сумела во многом проникнуть в мозги самых умных, самых образованных, самых порядочных людей. Вот чем он занимался – он занимался созданием мафиозной структуры внутри государства. Причем эта мафиозная структура была подмята только под него, на нем сосредоточена.

Все видят его сумасшедшую жадность, когда он сделал закон о тунеядцах, при котором те, кто не работает, должны почему-то находить деньги и платить за то, что они без работы. Этот закон прочистил мозги очень многим людям. Около миллиона белорусов зарабатывают деньги за границей: естественно, он решил, что этими деньгами люди должны с ним поделиться. Многие начинают понимать, что он есть на самом деле. Я видел недавно интервью с бабушкой, 92 года, которая говорила: "Вот клещ какой, вцепился в это кресло и сидит. Где бы такую таблетку кто бы ему дал, чтобы его уже там не стало". Это его ядерный электорат в свое время был, 26 лет назад ей было 65, как раз она выходила на пенсию. Вот что произошло за это время: постепенно люди осознают.

– И наверняка сыграла роль ситуация с эпидемией, когда он принял решение скрывать ее масштабы – это тоже пример презрения к народу.

– Сначала он заявил, что никакого ковида нет, что это вообще все диверсия, сделана для того, чтобы посеять панику. Есть такие видео, где он обнимает ребенка и говорит: не носи эту маску, не надо, это глупость. Но я невероятно зауважал белорусское умение почувствовать опасность. Потому что люди начали защищать себя сами, уходить в изоляцию, надевать маски, стараться сохранять социальную дистанцию. Потом, вдруг поняв, что можно срубить на Западе деньги на помощь стране, которая страдает ковидом, он начал говорить о том, какой он был молодец, что мы не поддались панике и всех вылечили. Теперь он получает от европейских структур на это дело 90 миллионов. И все это себе, себе, себе. Ненасытный он. Помните: "Робин Бобин Барабек скушал сорок человек". Вот это он.

Мне очень нравится, что сейчас его пытается сковырнуть с его кресла Светлана Тихановская. Женщина в политике менее заточена на агрессию, чем мужчины, она более терпелива, она более тщательна, она понимает, что такое уровень жизни, что нужно людям в их повседневности, она лучше это чувствует. Поэтому я очень рад, что именно сейчас появилась Светлана Тихановская, на которой сконцентрированы все силы молодой Беларуси.

Я снимал и Андрея Санникова, еще раньше Захаренко, Виктора Гончара, Станислава Станиславовича Шушкевича. Потом я снимал Милинкевича – это 2006 год, фильм "Площадь" про протест на Октябрьской площади, которую молодежь переименовала в площадь Калиновского в Минске. Молодежь тогдашняя с горящими глазами, их образованность, их умение терпеть, их юмор – это поражало. Их огромная любовь к своему дому, к национальным традициям, к национальным героям, к языку, к символике. Все это не агрессивно, все это очень по-белорусски, очень нежно, деликатно. Сейчас таких молодых людей намного больше. И еще один момент, который мне меньше нравится, но, видимо, это признак времени – они менее романтичны, они более прагматичны, они лучше знают, что надо делать. Грубо говоря, они не "поэты" – они "менеджеры". Их греют не романтические представления, не мечты, а их толкает вперед рациональность выбора жизненного устройства, свое понимание, как надо обустраивать свою страну, сколько надо зарабатывать, какой надо вести образ жизни. В этом смысле они более сильные, потому что они знают, чего хотят, значительно лучше, чем тогдашние.