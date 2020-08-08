«10-го числа наш завод станет» 6 8.08.2020, 18:59

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Иллюстрационное фото

Никогда еще мы не были так близки к нормальной жизни.

- Нам просто не оставили выбора, я считаю, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - 10-го числа наш завод станет колом, если не дай Бог таракан в очередной раз присвоит себе президентское кресло. Мы все пойдем к администрации нашего города, там и площадь вполне подходящая.

Мы будем ходить туда каждый день, вместо работы, а может и останемся там, пока не добьемся своего.

Уже договорились, что никаких уступок не сделаем.

И еще, нам тут зарплату подняли, как всегда на смешную сумму, так вот дураков у нас нет, откупиться в этот раз не выйдет.

Никогда еще мы не были так близки к нормальной жизни, надо только протянуть руки и схватить и держать, никто не отнимет у нас это, руки коротки и силенок не хватит.

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