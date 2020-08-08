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Лукашенко трясется от страха

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  • 8.08.2020, 19:34
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Лукашенко трясется от страха
Мария Мороз
Фото: Радыё Свабода

В Минске задержана Мария Мороз — глава штаба Светланы Тихановской.

В Минске 8 августа милиционеры задержали Марию Мороз — руководителя штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, пишут naviny.by.

Как сообщила представитель штаба кандидата Анна Красулина, задержание произошло прямо возле входа в здание, где находится штаб Тихановской и в присутствии кандидата в президенты. Марию Мороз усадили в микроавтобус и увезли для участия в каком-то административном процессе. "А поскольку сегодня суббота, то это, как минимум до понедельника, насколько мы это понимаем в наших реалиях", — отметила Красулина.

На вопрос, куда везут Мороз, правоохранители сначала ответили, что в Центральное РУВД, а затем сказали, что в Советское РУВД. "То есть они сами как бы путаются в информации", — заметила представитель штаба.


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