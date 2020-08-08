Во сколько родителям в регионах обойдется собрать ребенка в школу? 8.08.2020, 20:05

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Суммы впечатляют.

Около 12 тыс. детей Могилевской области в 2020 году пойдут в первый класс. Заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова озвучила приблизительные суммы на сборы первоклассников в школу. В семейном бюджете сейчас это самые важные статьи расходов, пишет mogilev.online.

Во сколько же обойдутся сборы в первый класс среднестатистической могилевской семье, если сосредоточиться на самом необходимом?

По словам Вероники Титовой, ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля для младших классов для мальчиков 180-300 рублей, для девочек — 230-350 руб. А стоимость оптимального набора школьно-письменных и канцелярских принадлежностей для учащихся младших классов — от 45 до 90 рублей. Для старших классов набор канчелярских принадлежностей — примерно от 50 до 105 рублей. Комплект одежды для старших классов: для мальчиков — от 200 до 350 рублей, для девочек — от 240 до 370.