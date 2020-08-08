Польша и США укрепляют сотрудничество 8.08.2020, 20:22

Министр национальной обороны Польши и Госсекретарь США подпишут в Варшаве новое межгосударственное соглашение о военном сотрудничестве.

Госсекретарь США Майк Помпео 15 августа примет участие в центральных мероприятиях по случаю Праздника Войска Польского и 100-летия Варшавской битвы 1920 года, передает «Польское радио».

Американский политик, который посещает Польшу с официальным визитом, будет принят президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Министр национальной обороны Мариуш Блащак и Госсекретарь Майк Помпео подпишут новое межгосударственное соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщил глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский.

В Варшаве Госсекретарь Майк Помпео будет участвовать в торжествах, приуроченных к 100-летию Варшавской битвы 1920 года как официальный представитель президента США Дональда Трампа. Глава Польши пригласил американского лидера принять участие в торжествах по случаю годовщины победы Войска Польского над большевистской Красной Армией 15 августа 1920 года во время своего последнего визита в Вашингтон в июне этого года.

На основе нового соглашения о польско-американском сотрудничестве в военной сфере, в частности, на территории Польши будет дополнительно размещено около тысячи военнослужащих США, а также командование 5-го армейского корпуса США. Кроме того, в соответствии с декларацией президентов Польши и США, изменена формула дислокации войск США в Польше с ротационной на постоянную. Таким образом количество американских солдат в Польше увеличится, примерно, на одну тысячу до 5,5 тыс. Также планируется открытие совместного Центра боевой подготовки.

В рамках европейского турне Госсекретарь США Майк Помпео на будущей неделе посетит также Австрию, Чехию и Словению.