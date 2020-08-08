Минский священник: За фальсификации членам комиссий придется расплачиваться 6 8.08.2020, 21:19

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Александр Шрамко

Все можно вовремя исправить, но для этого нужен поступок.

- Сейчас прочитал мнение одного хорошего батюшки, что членов избирательных комиссий, участвующих в фальсификациях, надо «пожалеть» и «не травить». «Подневольные же люди», пишет в «Фейсбуке» минский священник Александр Шрамко.

Во-первых, они вовсе не подневольные. Они вольнонаемные. Да и в комиссии принимают участие не без согласия. Можно было отказаться, но ведь так хочется выслужиться, может категорию повысят или хотя бы премию дадут.

То есть человек, держась за свою похлебку, распоряжается жизнью всей страны, плюет на выбор и судьбы множества людей. И нам должно быть его жалко. Тогда и наёмника, убивающего мирных жителей, «не надо травить» и надо пожалеть? Ведь убить человека не так-то просто, такой стресс, пожалейте его бедняжку.

Да, в каком-то высоком смысле всех надо жалеть. Человек страдает от собственного греха. Бандит, эсесовца, маньяк - для всех есть у Бога жалость. Но жалости не меньше достойны их жертвы. И пока бандит «при деле», его надо пресекать и карать. И наказание должно быть неотвратимым. А жалеть уже потом, в тюрьме.

Так и члены комиссий. «Травить» их не надо, но не надо и создавать иллюзий, что им «ничего не будет», все сойдёт с рук и останется только заработанная похлебка плюс немножко жалости от жертв. Но они не маленькие дети и часто сами любят учить других ответственности за поступки. Они должны знать, что общественное порицание (как минимум, а то и ст. 192 УК РБ – до 5 лет) их может настигнуть, что придется расплачиваться репутацией и добрым именем, может на всю жизнь. Вот тогда для них и останется только жалость.

Конечно, все можно вовремя исправить, но для этого нужен поступок.