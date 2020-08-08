Покажем Беларусь всему миру: присылайте фото и видео! 8.08.2020, 22:28

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Творим и фиксируем историю вместе.

9 августа, когда тысячи белорусов выйдут на центральные улицы своих городов, власти Беларуси могут попытаться заблокировать Интернет в стране.

Призываем вас: фотографируйте и снимайте на видео происходящее.

При первой же возможности высылайте нам эти фотографии, видеоролики на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети:

«Фейсбук»,

Telegram,

«Вконтакте»,

«Одноклассники».

Давайте покажем всему миру, как Беларусь борется за свою свободу.