Покажем Беларусь всему миру: присылайте фото и видео!10
- 9.08.2020, 9:37
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Творим и фиксируем историю вместе.
9 августа, когда тысячи белорусов выйдут на центральные улицы своих городов, власти Беларуси могут попытаться заблокировать Интернет в стране.
Призываем вас: фотографируйте и снимайте на видео происходящее.
При первой же возможности высылайте нам эти фотографии, видеоролики на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети:
Давайте покажем всему миру, как Беларусь борется за свою свободу.