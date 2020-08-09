Николай Козлов: Есть только один вариант — выход на улицы 32 9.08.2020, 8:02

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Сегодня надо показать, что мы победили.

Сегодня, 9 августа,один из важнейших дней в новейшей истории Беларуси. У народа появился реальный шанс вернуть себе власть и направить страну по демократическому пути развития.

Как действовать, чтобы отстоять свой выбор? На эту тему сайт Charter97.org поговорил с лидером Объединенной гражданской партии Николаем Козловым.

- В свое время вы ушли из милиции и стали оппозиционным политиком именно из-за фальсификаций на выборах. Уже сейчас виден беспрецедентный масштаб нарушений со стороны власти. Как белорусам защитить свои голоса сегодня, 9 августа?

- Каждый белорус должен помнить: Конституция дает нам право на свободу собраний, свободу выражения мнений. Поэтому все мы имеем реальную возможность защитить свой голос.

Власть сама провоцирует нас на защиту своего выбора. Лично я не могу равнодушно смотреть на то, что творилось все эти дни на избирательных участках. У меня ощущение, что мне плюют в лицо и при этом предлагают молчать. Но я не собираюсь молчать. Я буду пользоваться всеми правами, которые мне предоставляет Конституция.

У нас просто нет другого выхода. Чтобы показать, что мы победили, а власть проиграла, есть только один вариант: выход на улицы.

Если бы мы были цивилизованным государством, мы бы просто вскрыли ящики для голосования, посчитали голоса. Уже сейчас очевидно, что этого не будет.

Увидеть наш реальный выбор можно только тогда, когда люди выйдут на улицы и скажут: «Я проголосовал». Когда мы соберемся возле своих избирательных участков во второй половине дня, когда мы покажем, что нас - большинство.

Как еще можно бороться с ложью и фальсификациями власти, кроме как выйти на улицу и сказать, что нас много?

Главное, чтобы это было мирно, доброжелательно, чтобы у нас была атмосфера солидарности. Не должно быть агрессии. В то же время мы должны твердо сказать, что победили, Светлана Тихановская победила. За ней - большинство белорусов. Мы действительно можем это доказать.

У меня есть глубокое убеждение, что после выборов 9 августа мы сможем праздновать победу вне зависимости от того, что скажет Ермошина. Я вижу и понимаю это, потому что нас - абсолютное большинство. Власть это тоже видит, учитывая, как она нервничает из-за наших митингов. И ничего, кроме абсурда, они противопоставить нам не могут. Это делается потому, что представители власти на местах в душе уже согласны с тем, что мы победили. Власти чувствуют, что их мало, а нас много.

Я точно могу сказать, что буду делать 9 августа. Я приду к своему участку, проголосую, сфотографирую бюллетень, отправлю все данные в «Голос». После этого я пойду в центр города с чувством выполненного долга и ощущением победы. Думаю, что встречу там очень много людей, которые разделяют мое отношение к происходящему в стране и хотят перемен.

- Какие факты доказывают, что белорусы созрели к переменам и не позволят остаться у власти человеку с 3%-м рейтингом?

- Мы практически каждый день видели, что люди массово выходили на митинги Светланы Тихановской во всех городах. Значит, белорусы действительно хотят перемен. Люди уже встали с диванов для того, чтобы эти перемены наступили.

И Лукашенко увидел, что Светлана собирает в тысячи раз больше людей, чем он способен привезти в автобусах.

Меня просто впечатляет масштаб митингов и сила людей, которые выходили по всей стране на акции Тихановской. Этот эмоциональный подъем есть в каждом городе, в каждом доме. Не только в столице - но и в маленьких городах, по всей стране. Люди очень надеются, что жизнь после этих выборов изменится и мы, наконец, увидим нового президента и начнем двигаться вперед.

Откройте интернет: факты того, что белорусы уже готовы к переменам, появляются каждую секунду. Двое ребят, которых вынудили принимать участие в мероприятии в Киевском сквере, чтобы не допустить митинга Тихановской, включили песню Цоя «Перемен» и стали героями в глазах людей. ГАИшники остановили машину с бело-красно-белым флагом и, пока составляли протокол, прохожие собрали водителю деньги на штраф. Только по лицам, по тому, как говорят люди, что они делают, мы видим, что произошла мобилизация гражданского общества. Все готовы отстаивать свое мнение. Белорусы знают, чего они хотят. Всех объединяет одна мысль: Лукашенко должен уйти.

- Вы - офицер МВД. Какие сейчас настроения среди милиции? Готовы ли ее сотрудники быть на стороне народа?

- Все зависит от того, сколько людей выйдет на улицы. Я уверен, что если в Минске на улицах будет тысяч 300, то мало кто из силовиков возьмет на себя смелость противостоять народу. Не только потому, что это большое количество, но и потому, что каждый из них понимает: кто-то из родственников, знакомых, соседей может быть в этой толпе. Перед каждым из них будет стоять непростой моральный выбор, если поступит незаконный приказ сверху. Уверен, что очень многие поступят по совести, а не так, как захочет власть. В конце концов, сотрудники МВД тоже люди: они все видят и все понимают.

Надеюсь, что сотрудники силовых структур будут делать такой выбор, как это сделали диджеи из Киевского сквера.

- Сколько людей должно быть на улицах 9-10 августа, чтобы власть сменилась?

- Думаю, что тысяч 300-500 вполне достаточно. Это и есть критическая масса. Тем более, я думаю, что люди выйдут не только в Минске. Я видел, как в течение последнего месяца проходили массовые митинги в областных и районных городах.

Все у нас получится. Я верю в это всем сердцем.