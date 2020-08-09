Подарок Абдаллы Владислав Гирман, «Деловая столица»

9.08.2020, 8:43

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Хуан Карлос I

Почему испанскому королю пришлось бежал из страны.

Почетный король Испании Хуан Карлос, первый своего имени (при коронации не пожелал быть ни Хуаном III, ни Карлосом V) в письме на имя действующего монарха и своего сына Фелипе VI объявил о решении покинуть территорию страны.

Куда именно отправился отрекшийся шесть лет назад от престола 82-летний Хуан Карлос, он официально не сообщил.

Может, в Италию, где родился. Может, в Доминикану, где, как сообщил El Mundo один из его друзей, пробудет до сентября. А возможно, и в Португалию, как сообщил 3 августа местный телеканал TVI.

По его данным, испанский монарх уже прибыл в муниципалитет Кашкайш, который после отречения Хуана Карлоса от престола очень хотел, чтобы испанский монарх вернулся в город Эшторил, где вырос. Власти даже готовы были выделить для него уютный летний домик.

Мэр Кашкайша Карлос Каррейрас в комментарии изданию Sol формально информацию о приезде короля не подтвердил, но заверил, что город с радостью примет Хуана Карлоса, у которого там «много друзей».

Если монарх на самом деле вернулся в Эшторил, то это решение это выглядит несколько странным.

С этим местом Хуана Карлоса связывает очень многое – и хорошего, и плохого. Причем очень плохого, ведь именно на Вилле Хиральда в Эшториле в 1956 г. случился трагический инцидент с револьвером, в результате которого скончался его младший брат Альфонсо.

Прислуга, историки и друзья говорят: 18-летний Хуан Карлос направил револьвер на голову 14-летнего брата и нажал на спусковой крючок, не зная, что оружие заряжено.

И все же король выбирает Эшторил. Что угодно, лишь бы подальше от испанской фемиды? Однако при этом не слишком далеко от родины.

Коррупция по-королевски

Почему же Хуан Карлос вообще отправился в добровольную ссылку?

Отъезд произошел на фоне расследований возможной коррупции в действиях короля, которые ведут швейцарские правоохранители. В марте этого года расследование по поручению Верховного суда начала и испанская прокуратура.

Это стало возможным именно благодаря отречению Хуана Карлоса, а значит — и отказу от иммунитета. За короля правоохранители взялись спустя два года после того, как Верховный суд приговорил к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы еще одного представителя королевской семьи – зятя Фелипе VI, Иньяки Урдангарина. Мужа сестры короля Кристины и герцога Пальмы признали виновным в налоговых махинациях и присвоении миллионов евро из общественных фондов, которые должны были идти на содействие спорту в стране.

Дело было громким. Репутация монаршей семьи серьезно пострадала и не успела восстановиться, как публикации в СМИ о Хуане Карлосе трансформировались в расследование.

О чем, собственно, речь. По версии следователей, Хуан Карлос способствовал заключению выгодного для Саудовской Аравии контракта с испанским консорциумом на строительство высокоскоростной железной дорогой между Меккой и Мединой. Стоимость проекта – $6,7 млрд.

За это, по данным швейцарской газеты Tribune de Genève, в 2008 г. покойный саудовский король Абдалла подарил испанскому брату $100 млн, которые, якобы, ушли на счет созданного в том же году панамского оффшора Lucum Foundation в швейцарском банке Mirabaud.

В марте 2019 г. британская юридическая компания Kobre&Kim уведомила Фелипе VI о том, что он станет бенефициаром оффшора после смерти отца.

Однако король, беря во внимание размах коррупционного скандала, оперативно оформил отказ от любого наследства отца и даже лишил того ежегодного жалования в размере 194 тыс. евро.

Принцесса-авантюристка

65 млн евро из тех 100, которые поступили на счет Хуана Карлоса в качестве отката, после были переведены уже на счет Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн (урожденной Коринны Ларсен), немецкой принцессы и «подруги» Хуана Карлоса.

Персоны, заметим, с очень интересной биографией, идеальной для экранизации в каком-нибудь блокбастере из той же Бондианы, к примеру.

Родилась она в семье датчанина Финна Бюннинга Ларсена и немки Ингрид Зауэрланд во Франкфурте-на-Майне. И впоследствии судьба занесла ее в самое что ни есть высшее общество.

Сперва Коринна Ларсен вышла замуж за американского бизнесмена Филипа Адкинса. Спустя три года они развелись. И Коринна построила отношения, правда без брака, с миллионером Гертом-Рудольфом Фликом. Вторым ее мужем (в 2000 г.) стал немецкий принц Казимир Сайн-Витгенштейн-Сайн. Разошлись они через пять лет. Но фамилию его Коринна себе оставила.

Видимо, как и связи с другими особами голубых кровей. В том числе, и с Хуаном Карлосом, с которым познакомилась в 2006 г. в Германии. Принцесса среди прочего устраивала сафари — на такие мероприятия вместе с Коринной ездил и испанский король.

Да и в целом они часто вместе колесили за рубежом. В том числе посещали Саудовскую Аравию. Визиты состоялись в 2006 и 2008 гг.

Не исключено, что принцесса оказывала содействие королю в контактах с Эр-Риядом. Иначе за что бы Хуан Карлос переводил ей пресловутые 65 млн евро, часть которых Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн пустила на покупку недвижимости в Лондоне и на швейцарском горнолыжном курорте Виллар-сюр-Оллон.

После завершения общих дел с Хуаном-Карлосом она устроилась советницей принцессы Монако Шарлен. С конца 2019 г. проходит в качестве свидетеля в расследовании швейцарских правоохранителей, открытом в отношении Хуана Карлоса. Она также подтвердила, что Абдалла подарил тому $100 млн.

Но в отличие от испанского короля бежать ей не пришлось. Да и репутационный ущерб несоизмерим.

Удобный монарх

Репутация испанской короны в результате двух коррупционных дел серьезно пострадала. Немудрено, что Фелипе VI, когда делишки его отца начали всплывать, отказался от наследства.

Отъезд же Хуана Карлоса – не столько бегство от правосудия, сколько попытка если не обелить имя испанского короля, то по крайней мере увеличить расстояние между монархом и всем, что бросает тень на имидж короны.

Все это на руку и главным политическим игрокам Испании – как социалистам, так и правоцентристам.

Даже два громких скандала не вынудят их всерьез заняться сворачиванием монархии. Пока под рукой есть король, всегда можно все проблемы свалить на него или устроить шоу для отвлечения внимания испанцев от промахов руководства страны.

А с последним у участников политических процессов проблем вообще никаких не наблюдается. Свидетельство чему — перманентный политический кризис и регулярные досрочные выборы.

Владислав Гирман, «Деловая столица»