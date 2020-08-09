Футбольные болельщики, студенты и выпускники журфака БГУ записали обращения перед выборами 2 9.08.2020, 8:58

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Фото: tut.by

Белорусы хотят честной игры.

Болельщики различных белорусских футбольных клубов и выпускники журфака БГУ записали обращения перед выборами, сообщает «Радыё Свабода».

Футбольные болельщик в обращении требуют «честной игры» как на поле, так и в политической жизни страны.

«Можно назначить несправедливое пенальти и украсть у команды победу в матче. Можно не засчитать гола, забитого по правилам, и украсть у команды право на участие в чемпионате мира. Можно не удалить с поля агрессивного игрока, а через 5 минут он украдет у другого возможность играть в футбол. Все это мы, футбольные болельщики, видим почти каждый год и миримся с этим как с неотъемлемой частью любимой игры.

А еще можно украсть право выбирать свое будущее и будущее своих детей. И мириться с этим мы не имеем права!» - говорится в обращении.

Болельщики подчеркивают, что поддерживают разные команды, но все они при этом остаются белорусами, которые «хотят видеть честную игру во всем», и напоминают, что «в жизни, как и в футболе, поступки честных людей ценятся намного больше, чем проявления страха, малодушия и алчности». Обращение заканчивается словами «Жыве Беларусь!»

Студенты и выпускники журналистского факультета Белорусского государственного университета записали видеообращение, в котором поддерживают свободу слова и честные выборы.

Также они опубликовали открытое обращение, в котором подчеркивают, что «народ Беларуси имеет право сделать свой выбор самостоятельно, а не под давлением».

Они обращаются к коллегам-журналистам, работающим в государственных СМИ и независимой прессе. Обращение заканчивается словами «Сила в правде» и песней Цоя «Перемен!».