Ученые обнаружили самый большой кратер в Солнечной системе 9.08.2020, 9:51

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Открытие совершили японские астрономы.

Японские астрономы разгадали загадку огромных впадин на Ганимеде. Они считают, что это ударный кратер, пишет popmech.ru.

Эта структура состоит из впадин, распределенных почти концентрически по поверхности этой луны Юпитера. Благодаря снимкам, полученным с зондов Вояжер 1 e 2 и Галилея, японские исследователи из Университета Кобе сделали предположение о том, что на самом деле эта структура является ударным кратером. Если это действительно так, то речь идет о самом большом подобном кратере, идентифицированном в солнечной системе.

Также в дополнение к изображениям, исследователи провели комплексное моделирование на суперкомпьютере Национальной астрономической обсерватории Японии. Полученные данные говорят о том, что, скорее всего, Ганимед столкнулся с огромным астероидом, диаметром в 150 километров со скоростью в 20 километров в секунду. То есть эта концетрическая структура на самом деле это останки кратреа.

Более подробные данные, которые смогут подтвердить эту теорию, у ученых появятся, когда зонд JUICE Европейского космического агентства достигнет этой загадочной луны в 2029 году если запуск.