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«Нужно всем вместе указать усатому на его место на свалке истории»

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  • 9.08.2020, 9:58
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«Нужно всем вместе указать усатому на его место на свалке истории»

У белорусов сегодня — уникальный шанс.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор фонда «Свободная Россия» Дмитрий Валуев:

— У белорусов сейчас уникальный исторический шанс, который выпадает далеко не каждому народу. У огромного количества граждан сформировалась общая цель - желание перемен.

Ощущение своего единства и способность к совместным скоординированным действиям образуют самую мощную социальную силу в мире - силу народной самоорганизации.

Такая сила способна изменить курс истории и вернуть страну тем, кому она принадлежит по праву - ее гражданам.

Только вместе, только сообща беларусы смогут уже через несколько дней жить в другой стране - стране с будущим, стране где можно будет строить самые смелые планы и готовится к ранее невиданным победам.

Для этого, прежде всего, нужно всем вместе указать усатому царьку на его заслуженное место - на свалке истории. В добрый час!


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