Горничная при китайском МИДе
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 9.08.2020, 10:19
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Совсем уже голову потеряли.
С удивительным заявлением выступила Мария Захарова - официальная глотка российского МИДа.
Вот так она чехвостила Америку:
«Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве».
Где она работает? В китайском МИДе? Что это она впряглась за китайский TikTok? Какое ей дело до китайско-американских разбирательств? При чем здесь Россия? Сами пусть спорят. Без россиян.
Или Захарова вместе с Лавровым считают, что Китаю совершенно необходимо, чтобы «партнер» из ближнего китайского зарубежья тоже что-то Америке высказал?
История унизительная. Совсем уже голову потеряли. Превращаются в китайских подвывал.
Между прочим, а где же российские технологические компании на американском рынке? Где там наши соцсети? Что же, за двадцать лет правления Пу ничего такого там не появилось, чтобы кто-то их хотел купить то ли за 10, то ли за 30 миллиардов долларов?
И вступиться российскому МИДу в Америке не за кого - нет крупных российских акул информационного бизнеса. Шныряет лишь мелкой килькой информжулье из РашиТудей, ходят по ночам босиком пригожинские тролли из Питера, косясь на хакеров-грушников в масках, сующих свои пальцы в американские выборы. Вот и весь путинский технологический рывок и сетевой прорыв в Америке.
Телеграм-канал «Серпом По»