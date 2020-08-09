Горничная при китайском МИДе Телеграм-канал «Серпом По»

9.08.2020, 10:19

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Совсем уже голову потеряли.

С удивительным заявлением выступила Мария Захарова - официальная глотка российского МИДа.

Вот так она чехвостила Америку:

«Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве».

Где она работает? В китайском МИДе? Что это она впряглась за китайский TikTok? Какое ей дело до китайско-американских разбирательств? При чем здесь Россия? Сами пусть спорят. Без россиян.

Или Захарова вместе с Лавровым считают, что Китаю совершенно необходимо, чтобы «партнер» из ближнего китайского зарубежья тоже что-то Америке высказал?

История унизительная. Совсем уже голову потеряли. Превращаются в китайских подвывал.

Между прочим, а где же российские технологические компании на американском рынке? Где там наши соцсети? Что же, за двадцать лет правления Пу ничего такого там не появилось, чтобы кто-то их хотел купить то ли за 10, то ли за 30 миллиардов долларов?

И вступиться российскому МИДу в Америке не за кого - нет крупных российских акул информационного бизнеса. Шныряет лишь мелкой килькой информжулье из РашиТудей, ходят по ночам босиком пригожинские тролли из Питера, косясь на хакеров-грушников в масках, сующих свои пальцы в американские выборы. Вот и весь путинский технологический рывок и сетевой прорыв в Америке.

Телеграм-канал «Серпом По»