Алиса Сыракваш: Все получится, революция уже началась 4 9.08.2020, 10:50

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Фото: «Наша Ніва»

Одна из организаторов акций солидарности обратилась к соотечественникам.

Одна из организаторов акций солидарности с Беларусью во Франции Алиса Сыракваш обратилась к соотечественникам:

«Любимые мои белорусы!

Знайте: все получится!

Революция уже началась. Она идет уже два месяца. Она уже произошла в вашем сознании, и уже победила! Люди изменились, стали солидарнее, смелее, свободнее уже сейчас!

Сегодня, и в последующие дни будет происходить многое, но я знаю, что эти перемены уже не остановить! Вы заслуживаете свободы, счастливой страны, демократической власти и ее уважения!

Я обнимаю каждого из вас, светлые мои, и буду бороться здесь, всеми возможными и невозможными способами!

Жыве Беларусь!»