Алиса Сыракваш: Все получится, революция уже началась

Алиса Сыракваш: Все получится, революция уже началась4
- 9.08.2020, 10:50
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Одна из организаторов акций солидарности обратилась к соотечественникам.
Одна из организаторов акций солидарности с Беларусью во Франции Алиса Сыракваш обратилась к соотечественникам:
«Любимые мои белорусы!
Знайте: все получится!
Революция уже началась. Она идет уже два месяца. Она уже произошла в вашем сознании, и уже победила! Люди изменились, стали солидарнее, смелее, свободнее уже сейчас!
Сегодня, и в последующие дни будет происходить многое, но я знаю, что эти перемены уже не остановить! Вы заслуживаете свободы, счастливой страны, демократической власти и ее уважения!
Я обнимаю каждого из вас, светлые мои, и буду бороться здесь, всеми возможными и невозможными способами!
Жыве Беларусь!»