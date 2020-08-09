Белорусы зарубежья стоят в очередях, чтобы проголосовать на выборах 8 9.08.2020, 10:55

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Фото: tut.by

Фотофакт.

44 избирательных участка открыты в 36 государствах для проживающих за рубежом белорусов. Уже с утра ко многим из них выстроились в очереди, сообщает tut.by.

Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии.

Больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.

Очередь у белорусского посольства в Варшаве.

В Киеве, к началу работы участка, в очереди стояли не меньше 30 человек.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

В российской столице тоже очередь из желающих проголосовать белорусов.

Фото: tut.by

Такая картина в Санкт-Петербурге.