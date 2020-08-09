Пятрас Ауштрявичюс: Евросоюз должен действовать! 4 9.08.2020, 11:10

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ПЯТРАС АУШТРЯВИЧЮС

ФОТО: DELFI

Евродепутат призвал ЕС к реакции на нарушения режима Лукашенко во время выборов.

Постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал (перевод - Charter97.org) “данные” ермошинского ЦИК о заоблачной явке во время досрочного голосования.

«Побивая мировые рекорды фальсификации выборов! Пятидневные досрочные выборы, закрытие доступа для независимых наблюдателей, задержания активистов и представителей оппозиции. Режим Лукашенко держит курс на столкновение. Европейский Союз должен отреагировать и действовать!», - написал политик у себя в Твиттере.