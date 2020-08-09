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Премьер Грузии: Сегодня мы полностью готовы к членству в НАТО

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  • 9.08.2020, 11:58
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Премьер Грузии: Сегодня мы полностью готовы к членству в НАТО

Стратегические партнеры страны видят и ценят этот прогресс.

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна полностью готова к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский портал On.

"Несмотря на обвинения, спекуляции о судьбе страны и спекуляции о будущем, основанные на частных, личных политических интересах, мы управляем и углубляем партнерство по ключевым стратегическим направлениям, таким как НАТО, США, ЕС. Сегодня Грузия полностью готова к членству, наши партнеры видят и ценят этот процесс, мы достигнем этой цели" - сказал Гахария.

По его словам, мирное развитие Грузии является необходимым условием для восстановления территориальной целостности страны.

Американский конгрессмен Адам Кинцингер, сопредседатель группы друзей Грузии заявил 7 августа, что пришло время Грузии стать полноправным членом НАТО.


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