Покажем фальсификации всему миру: присылайте фото и видео очередей к избирательным участкам!5
- 9.08.2020, 12:10
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Творим и фиксируем историю перемен в Беларуси вместе.
9 августа белорусы массово пришли к избирательным участкам, чтобы проголосовать за Светлану Тихановскую и перемены в стране.
Огромные очереди на участках для голосования сегодня - лучшее разоблачение фальсификаций Ермошиной, которая заявила, что на досрочное голосование при пустых участках якобы пришло 42% избирателей.
Призываем вас: фотографируйте и снимайте на видео очереди на избирательных участках.
При первой же возможности высылайте нам эти фотографии, видеоролики на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети:
Давайте покажем всему миру, как Беларусь борется за свою свободу.