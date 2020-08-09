Покажем фальсификации всему миру: присылайте фото и видео очередей к избирательным участкам! 5 9.08.2020, 12:10

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Творим и фиксируем историю перемен в Беларуси вместе.

9 августа белорусы массово пришли к избирательным участкам, чтобы проголосовать за Светлану Тихановскую и перемены в стране.

Огромные очереди на участках для голосования сегодня - лучшее разоблачение фальсификаций Ермошиной, которая заявила, что на досрочное голосование при пустых участках якобы пришло 42% избирателей.

Призываем вас: фотографируйте и снимайте на видео очереди на избирательных участках.

При первой же возможности высылайте нам эти фотографии, видеоролики на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети:

«Фейсбук»,

Telegram,

«Вконтакте»,

«Одноклассники».

Давайте покажем всему миру, как Беларусь борется за свою свободу.