Ученые разгадали тайну гробницы великого Рафаэля Санти 9.08.2020, 13:01

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Искусствоведы восстановили лицо великого художника.

Итальянские ученые опровергли слухи о знаменитом художнике Рафаэле Санти, согласно которым в гробнице у него отсутствовала голова. Деятель искусства скончался в возрасте 37 лет, его похоронили в 1520 году в римском Пантеоне, пишет lenta.ua.

Когда впервые возникли подобные слухи, эксперты не могут сказать, однако в 1833 году саркофаг художника был вскрыт, чтобы их опровергнуть. Скелет оказался целым, череп у Рафаэля Санти не отсутствовал. Однако многие сомневались, что останки принадлежат живописцу. Тогда в честь 500-летней годовщины смерти сотрудники Римского университета решили реконструировать лицо художника.

Для этого они отсканировали череп, а полученные результаты сравнили с его прижизненными изображениями и автопортретами. Уровень сходства оказался достаточным для того, чтобы ученые убедились в том, что в Риме похоронен автор «Сикстинской Мадонны».

В дальнейших планах эксперты намерены исследовать ДНК Рафаэля Санти, это позволит им установить цвет глаз, кожи и другие черты внешности живописца. Также в музее художника в Урбино собираются установить его бюст в натуральную величину.