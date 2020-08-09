Протестующие в Бейруте заняли здания нескольких министерств 9.08.2020, 14:40

Все началось с проникновения нескольких десятков человек в МИД.

Десятки протестующих в Бейруте ворвались в министерство иностранных дел во время демонстрации из-за масштабного взрыва во вторник, унесшего жизни по меньшей мере 158 человек. По данным СМИ, через несколько часов оттуда их вытеснила армия, однако протестующие успели занять несколько других ведомств, сообщает ВВС.

Взрыв в порту, прогремевший 4 августа, разрушил целые районы города и обострил недовольство ливанцев действующей властью.

Взрывоопасная селитра хранилась на складе в ожидании утилизации с 2014 года и так и не была вывезена. Правительство обещало найти ответственного за это.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб в субботу выступил с обращением, в котором заявил, что взрыв произошел из-за коррупции. Он также заявил, что видит выход из кризиса в досрочных выборах.

От 5 до 10 тысяч человек приняли участие в акции протеста, которая включала в себя шествие из одного из наиболее разрушенных районов города у порта до центральной площади Мучеников. На ней протестующие установили виселицы, выразив таким образом свое мнение о руководстве страны.

Стычки протестующих с полицией начались практически сразу. Некоторые демонстранты бросали палки и камни, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. У здания парламента установлены баррикады, чтобы протестующие не смогли туда попасть.

Что происходит в министерствах

Сначала несколько десятков человек, скандировавших антиправительственные лозунги, сожгли портрет президента Мишеля Ауна и ворвались в министерство иностранных дел и призвали к штурму остальных министерств.

"У нас получилось. Это все наше. Полиция за воротами. Они не смогли остановить нас", - сказала одна из протестующих по имени Ребекка Би-би-си.

Она рассказала, что в здании находятся около 100 демонстрантов, которые проникли внутрь, так как оно было повреждено во время взрыва во вторник. Она добавила, что протестующие намерены оставаться там как можно дольше и занять другие министерства.

По данным СМИ, эту группу протестующих спустя несколько часов вытеснили военные, однако другие здания все еще заняты демонстрантами.

На кадрах с места событий видно, что протестующим удалось занять министерства энергетики и экономики.