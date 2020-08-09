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«Никогда такого не видел»: сотни человек стоят возле участка на улице Восточной в Минске

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  • 9.08.2020, 14:58
  • 10,181
«Никогда такого не видел»: сотни человек стоят возле участка на улице Восточной в Минске

Белорусы ответили «борщеварке».

Сотни человек стоят возле участка на улице Восточной в Минске. Об этом в «Фейсбуке» сообщил журналист Виталий Цыганков.

«Никогда такого в жизни не видел.

13.30, улица Восточная в столице. Очередь на избирательный участок человек 200.

Угадаем, за кого голосуют эти люди?»

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!


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