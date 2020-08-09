«Никогда такого не видел»: сотни человек стоят возле участка на улице Восточной в Минске

«Никогда такого не видел»: сотни человек стоят возле участка на улице Восточной в Минске8
- 9.08.2020, 14:58
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Белорусы ответили «борщеварке».
Сотни человек стоят возле участка на улице Восточной в Минске. Об этом в «Фейсбуке» сообщил журналист Виталий Цыганков.
«Никогда такого в жизни не видел.
13.30, улица Восточная в столице. Очередь на избирательный участок человек 200.
Угадаем, за кого голосуют эти люди?»
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!