Видеофакт: Гигантские очереди на избирательные участки по всей стране

Видеофакт: Гигантские очереди на избирательные участки по всей стране7
- 9.08.2020, 15:28
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Такого еще не было.
Очереди на избирательные участки выстроились по всей стране, сообщает телеграм-канал nexta_live.
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!