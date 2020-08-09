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Видеофакт: Гигантские очереди на избирательные участки по всей стране

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  • 9.08.2020, 15:28
  • 7,722
Видеофакт: Гигантские очереди на избирательные участки по всей стране
Фото: NEXTA

Такого еще не было.

Очереди на избирательные участки выстроились по всей стране, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!


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