Гигантские очереди в школе в минской Домбровке

Гигантские очереди в школе в минской Домбровке10
- 9.08.2020, 15:50
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Фоторепортаж.
Днем 9 августа перед школой № 41, что на улице Алеся Гаруна в минском микрорайоне Домбровка, образовались огромные очереди избирателей, сообщает «Радыё Свабода».
На участке кабинки закрыты только с трех сторон, шторок нет.
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!