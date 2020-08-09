закрыть
9 августа 2020, воскресенье, 18:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гигантские очереди в школе в минской Домбровке

10
  • 9.08.2020, 15:50
  • 5,875
Гигантские очереди в школе в минской Домбровке
Фото: «Радыё Свабода»

Фоторепортаж.

Днем 9 августа перед школой № 41, что на улице Алеся Гаруна в минском микрорайоне Домбровка, образовались огромные очереди избирателей, сообщает «Радыё Свабода».

На участке кабинки закрыты только с трех сторон, шторок нет.

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

популярное за неделю

Мнение

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников
Лимит времени у лукашистов исчерпан
Лимит времени у лукашистов исчерпан Вадим Кабанчук