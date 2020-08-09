Гигантские очереди в школе в минской Домбровке 10 9.08.2020, 15:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Фоторепортаж.

Днем 9 августа перед школой № 41, что на улице Алеся Гаруна в минском микрорайоне Домбровка, образовались огромные очереди избирателей, сообщает «Радыё Свабода».

На участке кабинки закрыты только с трех сторон, шторок нет.

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»