Ученые: Вино, ягоды и орехи помогают бороться с COVID-19 9.08.2020, 15:51

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Секрет в антиоксидантах.

Ученые выяснили, что употребление таких продуктов, как красное вино, арахис, фисташки и ягоды с темной кожурой может существенно облегчить организму борьбу с коронавирусом — благодаря содержащимся в них антиоксидантам, пишет «Популярная механика».

Как известно, коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетку через фермент ACE2. Этот белок необходим для жизнедеятельности организма — он присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга. Ранние исследования показали, что большая концентрация ACE2 потенциально может снижать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который зачастую сопровождает COVID-19. Канадские ученые из Университета Лаваля считают, что увеличить концентрацию ACE2 в организме может более высокое потребление ресвератрола — природного антиоксиданта.

Он встречается у ряда растений для повышения их устойчивости к различным стрессовым ситуациям, включая чрезмерное ультрафиолетовое излучение, резкие изменения климата, заболевания и паразитов. Ресвератрол способен также привести к снижению тяжести заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, благодаря воздействию на иммунитет. Антиоксидант проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы.

Если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, ресвератрол оказывает положительный эффект в случае развития данного осложнения. Что важно, антиоксидант проявляет свою активность в концентрации, соответствующей его содержанию в природных источниках. Ресвератрол оказывает противовоспалительное действие, снижая количество цитокинов.

Ресвератрол содержится в красном вине, арахисе, фисташках, какао, малине и ягодах с темной кожурой — винограде, чернике и клюкве. Впрочем, добавление фруктов и ягод в рацион в любом случае принесет пользу, отмечают специалисты. Содержание ресвератрола практически не отличается в красном вине, винограде, бруснике и арахисе, так что повышать употребление вина для защиты от коронавируса не обязательно, отмечают ученые.