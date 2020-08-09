Фотофакт: Огромная очередь выстроилась возле школы № 49 в Минске

Фотофакт: Огромная очередь выстроилась возле школы № 49 в Минске2
- 9.08.2020, 16:00
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Люди опровергают ложь «борщеварки».
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Огромная очередь выстроилась возле школы № 49 в Минске, сообщил Charter97.org читатель.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!