Фотофакт: Огромная очередь выстроилась возле школы № 49 в Минске 2 9.08.2020, 16:00

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Люди опровергают ложь «борщеварки».

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Огромная очередь выстроилась возле школы № 49 в Минске, сообщил Charter97.org читатель.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!