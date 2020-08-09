Андрюс Кубилюс: В Беларуси рождается настоящая нация 3 9.08.2020, 16:24

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Быть нелегитимным правителем — дело небезопасное.

Глава делегации «Евронест», бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс выпустил заявление по ситуации в Беларуси.

Публикуем полный текст заявления (перевод — Charter97.org).

— 9 августа, в воскресенье, народ Беларуси голосует в надежде на перемены. Однако Александр Лукашенко, скорее всего, не допустит проведения свободных и справедливых выборов и объявит себя победителем и президентом, несмотря на убедительные косвенные свидетельства того, что большинство белорусов выберет символ протеста - Светлану Тихановскую, а не его.

То, что сегодня происходит в Беларуси, нельзя назвать выборами.

Выборы украдены у народа Беларуси: основных оппонентов либо сажают в тюрьмы, либо лишают регистрации, либо изгоняют из страны. У оппозиции «стащили» членство в местных избирательных комиссиях, наблюдение, даже митинги. Лукашенко уже украл досрочное голосование, раздувая число «избирателей». Трудно ожидать от него чего-либо другого, кроме кражи голосов в день выборов.

Во всем этом нет ничего нового, Лукашенко использует эти меры последние 26 лет. Однако на этот раз эти меры применяются в совсем другом контексте. Раньше Лукашенко увеличивал цифры «на всякий случай», поскольку, возможно, пользовался фактической лояльностью значительной части общества. Однако теперь лояльность к нему большинства людей исчезла. Он знает это, отсюда и его нервозность. Лукашенко прекрасно знает, что сегодня Беларусь совсем не такая, как несколько лет назад, общество проснулось и требует перемен - это существенное отличие от предыдущих «выборов» в Беларуси.

Граждане Беларуси сегодня голосуют за то, чтобы вернуть то, что у них было украдено - право на демократические, прозрачные и законные выборы. В долгосрочной перспективе не так важно, какие цифры напишет Лукашенко, важнее реальное количество белорусов, которые пойдут на избирательные участки в защиту своего права. Так рождается настоящая нация. И никакая агрессия этого не остановит.

Светлана Тихановская стала символом зарождения этого народа. Она не делает вид, что хочет быть президентом. Она лишь берет на себя задачу вернуть белорусам украденное - свободные и честные выборы и свободу политзаключенным.

Лукашенко понимает, что после этих фиктивных выборов у него возникнет серьезная проблема - если до сих пор он имел определенную фактическую легитимность, потому что часть общества демонстрировала ему лояльность, то теперь он утратил эту лояльность и после 9 августа станет полностью нелегитимным президентом независимо от того, какие числа он присваивает себе.

Быть нелегитимным президентом - неприятное дело. И небезопасное. Даже если спецслужбы и смогли бы бросить в тюрьмы тысячи протестующих, перед Лукашенко остается вопрос - что дальше? Любую власть удерживать долгое время только при помощи спецслужб нереально. Надеяться на поддержку Кремля? Сомнительно, поскольку Путин может не захотеть связываться с пробуждающимся белорусским народом - пример протестов в Беларуси может быстро распространиться на Россию (белорусские национальные красно-белые флаги уже развеваются на митингах в Хабаровске).

Запад должен быть готов к перспективе нелегитимного Лукашенко. Персональные санкции к тем, кто украл выборы у белорусов, - шаг необходимый. Должны последовать конкретные требования к нелегитимному Лукашенко: верни белорусам то, что ты украл - свободу политическим заключенным, разреши новые свободные и справедливые выборы. Пока это не будет сделано - никакой финансовой поддержки властям Лукашенко и его окружению, только прямая поддержка общественных организаций, сообществ и бизнеса, без возможности для нелегитимных властей участвовать в распределении поддержки.

В постсоветском полушарии назревают перемены - от Беларуси до Хабаровска. Зарождаются гражданские нации - даже на Дальнем Востоке. Стареющие автократы теряют легитимность. Приближается срок истечения их режимов. Это ужасно для Лукашенко и для Путина.

Лидерам западных демократий, особенно ЕС, придется ответить на один вопрос: они поддерживают нелегитимных авторитаристов или законную гражданские нации белорусов и русских? От их ответа на этот вопрос будут зависеть успех и перемены на всем многострадальном постсоветском пространстве.

Я надеюсь, что наш ответ будет непоколебимым, несправедливые действия не могут создать закон, украденные выборы не могут создать законного президента. Лозунг «За нашу и вашу свободу» означает, что для нас свобода белорусского народа так же важна, как и наша собственная свобода.

Жыве Беларусь!