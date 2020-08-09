Невероятная очередь выстроилась возле 178-й школы в Минске

Невероятная очередь выстроилась возле 178-й школы в Минске4
- 9.08.2020, 16:26
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Фотофакт.
Огромная очередь выстроилась возле столичной 178 школы, 23 участок для голосования, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!