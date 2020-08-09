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Невероятная очередь выстроилась возле 178-й школы в Минске

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  • 9.08.2020, 16:26
  • 7,600
Невероятная очередь выстроилась возле 178-й школы в Минске

Фотофакт.

Огромная очередь выстроилась возле столичной 178 школы, 23 участок для голосования, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!


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