Невероятная очередь выстроилась возле 178-й школы в Минске 4 9.08.2020, 16:26

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Фотофакт.

Огромная очередь выстроилась возле столичной 178 школы, 23 участок для голосования, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!