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Жена футболиста Витуса предупредила о том, что на участках могут выдавать бюллетени с пометками

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  • 9.08.2020, 17:01
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Жена футболиста Витуса предупредила о том, что на участках могут выдавать бюллетени с пометками

Будьте внимательны!

Жена защитника брестского «Динамо» Максима Витуса Александра Сокол предупредила, что на избирательных участках могут выдавать бюллетени с пометками, сообщает tribuna.com.

«По информации от подписчиков, для людей с белыми браслетами в бюллетени для голосования в квадрате за другого кандидата может стоять точка, нарисованная ручкой. Если вы возьмете такой бюллетень и проголосуете, его признают недействительным. Нельзя ставить две отметки за двух кандидатов. Если вам такое дали, требуйте от комиссии составления акта недействительности бюллетеня, сообщайте о нарушении милиции и просите новый чистый бюллетень», – прикрепила сообщение Сокол в сториз в инстаграм.


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