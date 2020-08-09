«Я уверен, что победа за нами - не сегодня, так завтра» 2 9.08.2020, 17:08

3,502

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы могут отстоять свой выбор.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился эмоциями от происходящего в Беларуси:

— Я уверен, что победа за нами - не сегодня, так завтра. По-другому не возможно.

26 лет мы шли к этому, зрели можно сказать, и теперь мы полны сил и уверенности, а каждый, кто посмеет стать между нами и нашим будущим, будет сметен вместе с тараканом.

Сегодня я,мы 97% выйдем и покажем, что белорусы могут отстоять свой выбор.

Встречаемся на улицах и вместе победим!