«Я уверен, что победа за нами - не сегодня, так завтра»2
- 9.08.2020, 17:08
- 3,502
Белорусы могут отстоять свой выбор.
Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился эмоциями от происходящего в Беларуси:
— Я уверен, что победа за нами - не сегодня, так завтра. По-другому не возможно.
26 лет мы шли к этому, зрели можно сказать, и теперь мы полны сил и уверенности, а каждый, кто посмеет стать между нами и нашим будущим, будет сметен вместе с тараканом.
Сегодня я,мы 97% выйдем и покажем, что белорусы могут отстоять свой выбор.
Встречаемся на улицах и вместе победим!