В микрорайоне Лебяжий люди стоят ради голосования по три часа 1 9.08.2020, 17:15

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Фото: «Радыё Свабода»

На избирательных участках творится что-то невообразимое.

По 3 часа стоят избиратели в очереди для голосования в минском микрорайоне Лебяжий, сообщает «Радыё Свабода».

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!