В микрорайоне Лебяжий люди стоят ради голосования по три часа

В микрорайоне Лебяжий люди стоят ради голосования по три часа1
- 9.08.2020, 17:15
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На избирательных участках творится что-то невообразимое.
По 3 часа стоят избиратели в очереди для голосования в минском микрорайоне Лебяжий, сообщает «Радыё Свабода».
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!