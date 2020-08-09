И этих людей «таракан» планирует обмануть? 1 9.08.2020, 17:37

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Фото: «Радыё Свабода»

Смешно.

Небывалые очереди образовались сегодня на избирательных участках по всей Беларуси

«Еще очереди! И всех этих людей Лукашенко планирует обмануть? Смешно!», - пишет телеграм-канал nexta_live.

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!