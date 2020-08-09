И этих людей «таракан» планирует обмануть?1
- 9.08.2020, 17:37
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Смешно.
Небывалые очереди образовались сегодня на избирательных участках по всей Беларуси
«Еще очереди! И всех этих людей Лукашенко планирует обмануть? Смешно!», - пишет телеграм-канал nexta_live.
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!