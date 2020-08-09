«Нас намного больше, таракан убежал из Минска» 7 9.08.2020, 17:58

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Фото: «Наша Ніва»

Смотря на очереди, всем все стало понятно.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал рассказ читательницы о ситуации в стране.

"Таракан убежал из Минска, - пишет подписчица, - оставив за собой тех кто ему уже не верит. Судя по скорости с которой он ехал по улицам - доверия нет даже к своим. Он сегодня же улетит в другую страну и там переждет все. Оставил тут глупышей, которые ему все не верят. Нас намного больше. Смотря на очереди - всем все стало понятно. Флешмобы, очереди - все это свидетельствует о том, что уже сегодня силовикам нужно было надеть майку с погоней под форму и выйти в люди с чистой душой.

Режиму пришел конец, я сегодня обязательно выйду просто на улицу и буду просто гулять со всеми. Давайте уже сейчас праздновать нашу победу прогулкой по улице".

Какой общий план действий? В день голосования, 9 августа, людей призывают собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).

На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.