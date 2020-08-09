Александр Невзоров: Девчонка сама по себе обалденная 5 9.08.2020, 18:14

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Российский публицист прокомментировал кампанию Светланы Тихановской.

Известный российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» высказался о кандидате в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

– Обратите внимание, что девчонка сама по себе обалденная, – рассуждает Александр Невзоров. – Она за пару недель превратилась, по крайней мере, в почти профессионального политика. И похоже, что она, кстати, значительно круче своего мужа и представляет гораздо большую ценность.

Она, может быть, еще не вполне знает, каким политиком надо быть, но она точно знает, каким ему быть нельзя ни в коем случае, потому что она выросла при Лукашенко.

Так просто ее не отпускайте.