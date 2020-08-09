Трамп в обход Конгресса подписал указы о пакете помощи 9.08.2020, 18:35

В США к пособию по безработице будут доплачивать по $400.

Президент США Дональд Трамп в обход Конгресса подписал указы о предоставлении помощи в условиях коронавирусного кризиса во время пресс-конференции в своем гольф-клубе в субботу, 8 августа.

Об этом сообщает BBC.

Трамп заявил, что он был вынужден принять такие меры, поскольку переговоры в Конгрессе прекратились, а республиканцы и демократы так и не пришли к согласию относительно объемов этой помощи.

Четыре указа, предусматривают предоставление помощи во время кризиса, вызванного распространением коронавируса. В частности, это сокращение отчислений в фонды социального страхования, дальнейшая доплата к пособию по безработице, которая будет составлять $400 в неделю, защита арендаторов жилья от выселения, а также продление срока выплаты кредитов на обучение.

Некоторые из них, вероятно, противоречат закону, ведь федеральные расходы контролирует Конгресс, а не президент.

В то же время Трамп заявил, что такие меры будут обеспечивать дополнительной помощью десятки миллионов безработных американцев.

Кандидат в президенты от Демократической партии и оппонент Трампа Джо Байден заявил, что это «ряд полусырых мер». По его словам, эти действия являются «очередным циничным трюком» президента, который хочет отвлечь внимание от своей ответственности за провал политики в условиях кризиса.

Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США в течение двух недель не могут договориться о новом пакете помощи пострадавшим от коронакризиса. Последний раунд переговоров 7 августа также был безрезультатным.

Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинств в сенате Чак Шумер отклонили действия президента, назвав их «мизерными», «нетрудоспособными, слабыми и узкими политическими заявлениями» в условиях экономического и медицинского кризисов.

По словам Пелоси, демократы предложили компромисс. Они согласились уменьшить размер запланированного пакета помощи с $ 3 до $ 2 триллионов. Однако Белый дом, который настаивал на помощи в $1 триллион, отклонил это предложение.

Поскольку демократы и республиканцы не смогли пока договориться о новой программе, на прошлой неделе истек срок недельной доплаты к пособию по безработице суммой в $600. Размер этих выплат был ключевым моментом в переговорах. Республиканцы требовали уменьшить ее до $200, тогда как демократы хотели сохранить предыдущую сумму.

В соответствии с указом Трампа, доплата предусматривает $400. Однако она может быть еще меньше, поскольку, по словам президента США, четверть суммы должны предоставить штаты, но не все сейчас могут это сделать.

США является лидером по количеству заболеваний COVID-19 в мире.

Всего по состоянию на 9 августа там обнаружили 5 152 132 случая коронавируса, 2 638 782 человека выздоровели, 165 101 — умер.