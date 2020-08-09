В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры с тысячами протестующих 14 9.08.2020, 23:07

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иллюстрационное Фото: media-polesye.by

Пинчане вышли на митинг в знак протеста против фальсификаций выборов.

Как сообщает «Еврорадио», в Пинске митингующие - около двух тысяч человек - собрались возле горисполкома, выразив недовольство результатами выборов.

По данным «Еврорадио», против них выступили всего 20 омоновцев, на помощь к которым пришли пограничники. Председатель горисполкома ведет переговоры с пятью митингующими.

Напомним, по данным независимых экзитполов за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Опрошены 85 500 человек.