В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры с тысячами протестующих

В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры с тысячами протестующих14
- 9.08.2020, 23:07
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Пинчане вышли на митинг в знак протеста против фальсификаций выборов.
Как сообщает «Еврорадио», в Пинске митингующие - около двух тысяч человек - собрались возле горисполкома, выразив недовольство результатами выборов.
По данным «Еврорадио», против них выступили всего 20 омоновцев, на помощь к которым пришли пограничники. Председатель горисполкома ведет переговоры с пятью митингующими.
Напомним, по данным независимых экзитполов за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Опрошены 85 500 человек.