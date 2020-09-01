Родители минской гимназии потребовали от директора уволиться 3 1.09.2020, 8:14

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Фото: tut.by

Минчане не хотят, чтобы их детей обучали фальсификаторы.

Несколько дней назад родители учеников столичной гимназии № 6 передали директору учреждения обращение с просьбой освободить должность. Под письмом подписалось 175 человек — все это родители учащихся. Они возмущены происходящим на участке, где председателем комиссии была директор гимназии, сообщает tut.by.

Родители 6-й гимназии говорят, что во время президентских выборов узнали о нарушениях на участке № 27, где председателем была директор гимназии Ольга Смирнова. Всего в учреждении располагались три участка — № 26, 27, 28.

Чем недовольны родители?

Во-первых, сказано в обращении, родителям известны случаи, когда в школе препятствовали доступу избирателей на участки, ссылаясь на коронавирус и «режимность» объекта. Видео, где в 19.56 не пускают на участок, можно увидеть тут.

Во-вторых, привлекали силовиков — эти моменты также попали на видео. По словам очевидцев, один из мужчин, которого уводит ОМОН, писал жалобу в фойе. Уводили омоновцы и Дениса Ивашкевича, журналиста телеканала «Белсат». Кто был третьим, нам неизвестно.

В-третьих, родители недовольны, что наблюдателей не пускали на участки для подсчета явки.

В-четвертых, родители сомневаются в правдоподобности результатов голосования на участке.

Подписавшиеся считают, что директор гимназии Ольга Смирнова с обязанностями председателя комиссии не справилась, а действия во время предвыборной кампании подорвали ее авторитет перед учащимися.

— Считаем, что в данных обстоятельствах, в связи с утратой доверия к вам, как к должностному лицу, вы должны покинуть пост директора гимназии по собственной инициативе, иначе мы будем добиваться вашего увольнения через вышестоящие организации, — написали в обращении.

Родители передавали обращение с подписями в гимназию 26 августа. Некоторые из собеседников перевели своих детей в другие школы, в том числе — в частные.

Что говорят наблюдатели?

Одним из наблюдателей на участке № 27 был Вадим Касперович. Он рассказывает, что задержаний там не было. Наблюдателей пускали на опломбирование урны, а также для того, чтобы отследить все действия с ней — во время перерывов и в конце рабочего дня.

Сначала пускали на участок ознакомиться с протоколом явки и сделать фотографии, но потом запретили.

— 7 жніўня старшыня камісіі — дырэктар школы — забараніла нам здымаць пратакол, сказаўшы, што ў сеціве з’яўляюцца фотаздымкі пратаколаў з каментарамі, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Я так разумею, што некаторыя назіральнікі выкладалі фота пратаколаў і каментавалі, што, па нашых падліках, яўка была значна меньшая, чым зафіксавана, — рассказывает наблюдатель.

Вадим говорит, что его также отгоняли от окна, через которое был виден коридор с участками. Наблюдателям разрешили считать явку только возле входа в гимназию, но оттуда было бы непонятно, кто и куда именно идет голосовать.

Явку наблюдатели считали, используя бинокль.

Во время встречи с родителями мы просили директора гимназии Ольгу Смирнову прокомментировать обращение родителей. Она пояснила, что после встречи общаться не готова, а в следующие дни будет очень занята.

После выборов в том числе к этой школе избиратели приносили лампадки со свечами и плакатами «Здесь украли мой голос».

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